Baden-Württemberg setzt auf eine moderne Abwasserbeseitigung

Die baden-württembergische Landesregierung fördert drei Projekte zur modernen Abwasserbeseitigung in Wallhausen, Aspach und Herrenberg. Wie das Landesumweltministerium mitteilt, unterstützt es mit etwas über zwei Mio. Euro auch den dritten Bauabschnitt eines Modernisierungsprojektes der Gemeinde Wallhausen im Landkreis Schwäbisch Hall. Ziel des letzten Bauvorhabens sei, den Wallhausener Teilort Michelbach an der Lücke über Hengstfeld an die Kläranlage Wallhausen anzuschließen. Die Baukosten belaufen sich auf fast drei Mio. Euro, teilte das Landesumweltministerium mit.

Fertig gestellt soll alles Ende 2023 sein. Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) erklärte, mit dieser Investition in die Zukunft sichere Wallhausen langfristig die wirtschaftliche Abwasserreinigung im Gemeindegebiet und leiste dabei einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Gewässerschutz. Das Land hatte sich schon bei den ersten beiden Bauabschnitten mit fast 2,7 Mio. Euro beteiligt, um die Abwasserbehandlung im Gemeindegebiet an der Kläranlage in Wallhausen zu zentralisieren.

Drei Mio. Euro für Erweiterung der Kläranlage Klöpferbachtal

Mit knapp über drei Millionen fördert das Land die Erweiterung der Sammelkläranlage Klöpferbachtal der Gemeinde Aspach im Rems-Murr-Kreis. Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen erhält die Gemeinde eine moderne Abwasserreinigung, die den gestiegenen Anforderungen entspricht, heißt es in einer weiteren Mitteilung des Ministeriums. Nun könne die Gemeinde den ersten von zwei Bauabschnitten angehen. Zu den Maßnahmen, für die das Land jetzt die Fördermittel bewilligt hat, gehören der Neubau eines zweiten Nachklärbeckens einschließlich eines neuen Zwischenhebewerks sowie eine effizientere Schlammentwässerung.

Um zukünftige Anforderungen des Landes zur Phosphorreduzierung erfüllen zu können, sollen zudem die Phosphoreinträge in die Umwelt durch eine optimierte Fällmitteldosierung und -steuerung verringert werden. Die Fertigstellung der Maßnahmen sei für Ende 2024 geplant. Die Gesamtkosten liegen bei rund 5,78 Mio. Euro.

Kläranlage des Zweckverbandes Gäu-Ammer erhält vierte Reinigungsstufe

Für eine vierte Reinigungsstufe, die Arzneimittelrückstände und Haushaltschemikalien aus dem Abwasser entfernt, erhält der Zweckverband Gäu-Ammer mehr als 1,9 Mio. Euro Förderung vom Land. Wie das Landesumweltministerium berichtet, belaufen sich die Gesamtkosten auf etwa 7,7 Mio. Euro. Die Verbands-Kläranlage, bestehend aus den Gemeinden Herrenberg, Jettingen, Gäufelden und Mötzingen, liege im Wasserschutzgebiet des Zweckverbands Trinkwasserversorgung Ammertal-Schönbuchgruppe. An solch besonders empfindlichen Gewässern in Baden-Württemberg habe das Umweltministerium schon vor einigen Jahren vorsorglich damit begonnen, Kläranlagen mit der vierten Reinigungsstufe auszurüsten, erläuterte Ministerin Walker.

Auf der Kläranlage in Herrenberg werde künftig als vierte Reinigungsstufe die Ozonierung mit anschließender Sandfiltration zum Einsatz kommen. Da der kontinuierlich betriebene Sandfilter auch als Flockungsfilter genutzt werden könne, diene er ebenfalls zur weitergehenden Phosphorelimination.

