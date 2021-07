Bayern erhöht Fördersätze für Renaturierungen

Um den ökologischen Zustand von kommunalen Bächen weiter zu verbessern, wurden in Bayern die Fördersätze für Gewässerrenaturierungen deutlich erhöht. Das gab Landesumweltminister Thorsten Glauber (FWG) kürzlich beim offiziellen Startschuss für das Pilotprojekt „Auf zu lebenswerten Bächen" im oberfränkischen Hollfeld bekannt.

„Wir haben die Fördersätze für Gewässerrenaturierungen auf bis zu 90 Prozent erhöht. Damit wollen wir den Kommunen helfen, ihre kleinen Gewässer so schnell wie möglich in einen guten Zustand zu versetzen“, erklärte Glauber.

Ziel des Pilotprojekts, das im Maineinzugsgebiet durchgeführt wird, sei die naturnahe Entwicklung von kommunalen Gewässern im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Über einen Zeitraum von fünf Jahren sollen möglichst viele Gemeinden – begleitet von den Regierungen Oberfranken und Unterfranken und den örtlichen Wasserwirtschaftsämtern – Renaturierungsmaßnahmen an kommunalen Gewässern des Maingebiets planen und umsetzen, wie beispielsweise im Bereich der Stadt Hollfeld im Kainachtal im Landkreis Bayreuth.

Im Rahmen der fünfjährigen Projektlaufzeit stellt das Umweltministerium insgesamt knapp 1,8 Mio. Euro in Ober- und Unterfranken für das Projekt zur Verfügung.

