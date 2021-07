Bayern will entlang der Donau eine Kette von neun Flutpoldern realisieren. Die jetzt veröffentlichte aktuelle Polderstudie zeige, dass Flutpolder wirken und für einen bestmöglichen Hochwasserschutz an der Donau notwendig sind, sagte Umweltminister Thorsten Glauber (FW) gestern. Mit dem aktuellen Synthesebericht zu den Flutpoldern an der Donau solle bei der Umsetzung des Flutpolder-Programms größtmögliche Transparenz geschaffen werden. Das Thema Flutpolder solle nun im Dialog mit der Bevölkerung vorangebracht werden.

Aus den vertieften Untersuchungen des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) hat das Umweltministerium nach eigenen Angaben einen konkreten Vorschlag entwickelt: Zusätzlich zu den sieben bereits gesetzten Standorten Leipheim, Helmeringen, Neugeschüttwörth, Riedensheim, Großmehring, Katzau und Öberauer Schleife soll der Standort Bertoldsheim beibehalten werden. Die geplanten gesteuerten Flutpolder in Wörthhof und Eltheim könnten nach diesem Vorschlag zu einer wirkungsgleichen Variante mit einem Rückhaltevolumen von rund 30 Millionen Kubikmetern zusammengefasst werden.

