BDEW-Gutachten: Düngeverordnung setzt EU-Nitratrichtlinie nur unzureichend um

Durch die nicht EU-konforme Düngung in der Landwirtschaft entstehen jährlich Umweltschäden, die Kosten in Höhe von etwa drei Milliarden Euro pro Jahr entsprechen. Diese Aussagte trifft ein Gutachten zum novellierten deutschen Düngerecht von Prof. Friedhelm Taube von der Christian-Albrechts-Universität Kiel im Auftrag des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Die Düngeverordnung (DüV 2020) aus dem vergangenen Jahr setze europäisches Recht nicht vollständig um, heißt es in dem Gutachten, das der BDEW gestern vorgestellt hat.

Die Düngeverordnung (DüV 2020) den Ansprüchen einer konsequenten Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie und der normativen Umsetzung der Zweckbestimmung des Düngegesetzes nicht gerecht. Die DüV basiere auch nicht auf einer von wissenschaftlicher Evidenz geprägten Spezifizierung der guten fachlichen Praxis der Düngung, sondern auf nicht bewiesenen Annahmen im Unterschied zu anderen EU-Mitgliedstaaten.

Deutschland setzt die EU-Schutzziele der Studie zufolge nicht vollständig um. Eine weitere Anpassung der DüV 2020 sei zur vollständigen Umsetzung des europäischen Rechts erforderlich. Als Sofortmaßnahme sollte übergangsweise die Reduktion des Düngebedarfs um 20 Prozent bundesweit gelten.

