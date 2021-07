CSU-Landesgruppe fordert öffentliche Eigentums-Garantie für Trinkwasser

Die CSU im Bundestag fordert eine staatliche Trinkwasser-Garantie. In dem von der CSU im Bundestag in der vergangenen Woche auf der Klausurtagung in Seeon verabschiedeten Beschlusspapier heißt es, eine öffentliche Eigentums-Garantie für Trinkwasser solle die Trinkwasserversorgung in kommunaler Hand festlegen.

Das Beschlusspapier beinhaltet die Forderungen der CSU-Landesgruppe im Bundstag für die nächste Legislaturperiode. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser sei ein Kernelement der öffentlichen Daseinsvorsorge, heißt es in dem Papier. Mit der geforderten Garantie bleibe die Trinkwasserversorgung stets im Eigentum der öffentlichen Hand und Spekulationsgeschäfte seien ausgeschlossen.

