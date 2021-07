Das Ruhrgebiet muss zum Schwammgebiet werden. Das fordert die Emschergenossenschaft. Obwohl das Emscher-System den Starkregenereignissen von Mitte Juli standhalten konnte und die Bilanz positiv ausfiel, soll der Hochwasserschutz für die Region weiter verbessert werden, teilte die Emschergenossenschaft mit.

„Die Wasserwirtschaft hält alle gesetzlichen Vorgaben zur Hochwasservorsorge ein und geht mit dem Schutzniveau zum Teil deutlich über diese Vorgaben hinaus“, betonte der Vorstandsvorsitzende der Emschergenossenschaft, Uli Paetzel. Aufgrund des Klimawandels und der zunehmenden Intensität der Starkniederschläge reiche das aber zukünftig nicht aus.

Das Ruhrgebiet habe eine hohe Bevölkerungsdichte, einen hohen Grad an versiegelten Flächen, ein enormes Schadenspotenzial und Belastungen durch Bergsenkungen. Daher sieht der Chef des Wasserwirtschaftsverbandes weiteren Handlungsbedarf.

„Wir müssen deutlich mehr Retentionsflächen schaffen, die im Hochwasserfall kontrolliert geflutet werden können“, sagte der Technische Vorstand der Emschergenossenschaft, Emanuel Grün. Neben Finanzierungsfragen sei hierbei besonders die Flächenknappheit ein Problem. „Hier gilt es, über neue Formen der gemeinsamen Nutzung von Landwirtschaft und Wasserwirtschaft nachzudenken.“

