DWA und VKU betonen Ablehnung des Frackings

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) warnt weiter vor Folgen des Frackings für die natürlichen Wasserressourcen. Auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat seine Ablehnung des Frackings bekräftigt.

Auf Basis des aktuellen Gutachtens der Expertenkommission Fracking (EUWID 22.2021), das Ende Juni dem Bundestag vorgelegt worden ist, sehe die DWA keinen Anlass, das Verbot von Fracking in wasserwirtschaftlich relevanten Gebieten aufzuheben oder einzuschränken, teilte die Vereinigung mit. Die Ausweitung des Frackings sei weder klima- noch wasserpolitisch sinnvoll, sagte Uli Paetzel, Präsident der DWA.

Auch der VKU hat seine Ablehnung gegenüber dem Fracking betont und seine Einschätzung (EUWID 22.2021) des Berichts der Expertenkommission Fracking bekräftigt. Der VKU bewerte den Berichtsentwurf der Expertenkommission kritisch und sehe darin keinen Grund, das derzeit bestehende Fracking-Verbot im Wasserrecht zu ändern, sagte VKU-Vizepräsident Karsten Specht. Die Wasserwirtschaft in Deutschland stehe ohnehin schon vor zahlreichen Herausforderungen, insbesondere dem Klimawandel.

