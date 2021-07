Grüne, Umweltminister Günther und BUND kritisieren Elbe-Abkommen

An der Unterzeichnung des deutsch-tschechischen Regierungsabkommens zur Elbe-Wasserstraße in der vergangenen Woche haben die Grünen im Bundestag, Sachsens Umweltminister Wolfram Günther und der Umweltverband BUND Kritik geübt.

Dass die Bundesregierung nun „heimlich, still und leise“ ein deutsch-tschechisches Elbe-Abkommen unterzeichnet habe, sei eine verheerende Entscheidung für die wertvolle Naturlandschaft der Elbe und eine Realitätsverweigerung angesichts von mangelnder Schiffbarkeit durch Dürreperioden und dringend erforderlichem vorsorgendem Hochwasserschutz, erklärte Steffi Lemke, Sprecherin für Naturschutzpolitik der Fraktion, am Donnerstag vergangener Woche. Das Abkommen dürfe nicht ratifiziert werden, forderte Lemke.

Nach Auffassung von Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) setzt das Elbe-Abkommen einseitig auf die Schiffbarkeit des Flusses und lässt wesentliche ökologische Fragen aus dem Blick. Dabei werde auch das 2017 beschlossene „Gesamtkonzept Elbe“ in weiten Teilen ignoriert, erklärte der Minister.

Dem Umweltverband BUND zufolge hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) durch die die „in aller Stille“ durchgeführte Unterzeichnung des Elbe-Abkommens die Chance vertan, im Sinne eines Gesamtkonzepts Elbe ökologische und wasserwirtschaftliche Ziele umzusetzen.

