Grüne wollen mit 25 Mrd. Euro-Paket Vorsorge gegen Flutkatastrophen stärken

Der Bund soll Maßnahmen der Kommunen gegen Flutkatastrophen mit einem Klimavorsorge-Fonds von 25 Mrd. Euro in den nächsten zehn Jahren mitfinanzieren. Das fordern die Grünen in einem Plan, den sie gestern vorgelegt haben.

Außerdem sollten zehn Prozent der Gelder aus dem Energie- und Klimafonds jährlich in Investitionen für Klimanaturschutz zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehörten insbesondere Maßnahmen, die Klimaschutz und der Vorsorge zugleich dienen, wie die Renaturierung von Flüssen und der Wiedervernässung von Mooren, heißt es in dem Papier mit dem Titel „Mit konsequenter Vorsorge Mensch und Umwelt vor der Klimakrise schützen“.

Privathaushalte sollen dem Plan zufolge bei der Vorsorge bei der privaten Klimavorsorge mit einem Förderprogramm gezielt unterstützt werden. Wer sein Haus z.B. vor Starkregen oder Hochwasser schütze, solle dafür ähnlich wie bei der energetischen Gebäudesanierung KfW-Mittel oder eine Steuerförderung bekommen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.