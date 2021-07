Heinen-Esser: Müssen Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels neu denken

Nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen hat Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) dafür plädiert, den Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels neu zu denken. „Wir müssen jetzt akut helfen, parallel mit der Aufarbeitung beginnen und die richtigen Schlüsse ziehen“, sagte sie bei einem Besuch in Stolberg in der Städteregion Aachen. Die Regenmengen, die zahlreiche kleine Bäche und Flüsse in reißende Ströme verwandelt haben, hätten in vielen Fällen alles bisher Gemessene überschritten.

Das Düsseldorfer Umweltministerium kündigte an, in den kommenden Wochen die Lage und die Schlussfolgerungen für Nordrhein-Westfalen mit den betroffenen Kommunen, Kreisen und Wasserverbänden genau zu analysieren. Auch die Wissenschaft sei hierbei ein wichtiger Partner. Das Beispiel Stolberg zeige, dass Hochwasserschutz vordringlich unter dem Aspekt der Klimaanpassung gesehen werden müsse, so Heinen-Esser. „Vorsorgemaßnahmen müssen an bisher nicht bekannten Pegelständen und künftig prognostizierten Extremereignissen ausgerichtet werden.“

Es werde ein Prozess sein, der neben dem Hochwasserschutz auch Fragen des künftigen Städtebaus, des Verkehrs, der Flächennutzung und der Renaturierung berücksichtigen muss. „Extremereignisse wird man nicht verhindern können. Aber wir können die Folgen - mit entsprechenden Maßnahmen – abmildern“, betonte die Ministerin. Dafür werde es aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen vor Ort nicht die eine Lösung geben. Auch werde dies nicht von heute auf morgen gehen. „Aber wir müssen jetzt konsequent vorsorgen, um künftige Katastrophen zu verhindern“, sagte die CDU-Politikerin. Maßnahmen wie zusätzliche Retentionsflächen, Wiederbewaldung, der Aus- und Aufbau grüner und blauer Infrastruktur, Starkregenkarten oder Hochwasserschutzanlagen könnten helfen, das Schadensausmaß zu verringern.

