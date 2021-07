Hochwasserkatastrophe: „Ereignis liegt für viele Kenngrößen außerhalb jeglicher bisheriger Beobachtungen“

„Das aktuelle Ereignis liegt für viele Kenngrößen außerhalb jeglicher bisheriger Beobachtungen“. So kommentierte Christian Grams vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung – Troposphärenforschung (IMK-TRO) am KIT das extreme Hochwasser.

Die sehr hohen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit, das relativ große betroffene Gebiet und die hohen Abflussmengen kleiner und mittlerer Bäche sowie Flüsse seien extrem. Von Extremereignissen werde gesprochen, wenn eine Kenngröße wie die Niederschlagsmenge am Rande des Spektrums vergangener Messwerte liegt, beispielsweise im oberen Prozent aller jemals aufgetretenen Messwerte – oder diese überschreitet, erklärte Grams.

Nach Einschätzung der Expertinnen und Experten des KIT ist vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung generell mit mehr und stärkeren Extremereignissen zu rechnen. Dies betreffe aber nicht nur Starkregenereignisse, sondern auch Hitze- und Dürreperioden. „Wäre die derzeitige Höhenströmung einige tausend Kilometer nach Westen verschoben, würden wir jetzt eine Hitzewelle erleben wie gerade in Nordosteuropa oder bei uns in den letzten Jahren“, sagte Fink. Auch solche Hitzewellen würden vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung extremer als bisher. Außerdem sei zu vermuten, dass ortsfeste Wettermuster – wie zuletzt häufig beobachtet – durch den Klimawandel verstärkt aufträten. Das sei gegenwärtig noch Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Forschung.

