EU-Kommission startet Konsultation zu Schadstoffen in Oberflächen- und Grundwasser

Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation dazu gestartet, wie die Gesetzgebung zu Schadstoffen in Oberflächen- und Grundwasser geändert werden sollte. Die Überarbeitung der Vorgaben zu chemischen Verunreinigungen und der rechtlichen Verpflichtungen, die Listen mit prioritären Stoffen und Grundwasserschadstoffen regelmäßig zu überprüfen, stehe im Kontext des kürzlich verabschiedeten Null-Schadstoff-Aktionsplans im Rahmen des europäischen Grünen Deals, teilte die Kommission mit. Beiträge können bis 1. November online abgegeben werden.

„Eine gute Qualität des Oberflächen- und Grundwassers in Europa ist für die Gesundheit der Menschen und für die Umwelt von größter Bedeutung“, betonte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius. Verschmutzungen durch Pestizide, künstliche Chemikalien oder durch Rückstände von Arzneimitteln müssten so weit wie möglich vermieden werden. Die Kommission will durch die Konsultation Anregungen bekommen, wie dies am besten erreicht werden kann.

Hier geht es zur Online-Konsultation.

