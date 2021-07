Thüringen will flächendeckendes Corona-Abwassermonitoring einführen

Thüringen will ein flächendeckendes Corona-Abwassermonitoring einführen. Die Voraussetzungen dazu soll das Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Universität Weimar und der Analytik Jena GmbH als Industriepartner schaffen, das den Planungen zufolge vom Land mit bis zu 370.000 Euro unterstützt werden soll, teilte das Wissenschaftsministerium Thüringen mit. Die Mittel stammten aus dem Maßnahmepaket „Innovationspotentiale“ des Corona-Pandemie-Sonderfonds.

Als Startpunkt für ein flächendeckendes Abwassermonitoring habe Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) einen Förderbescheid über 61.000 Euro zur Anschaffung von Geräten an die Bauhaus-Universität Weimar übergeben. In einem nächsten Schritt wollten die Universität und die Analytik Jena GmbH (EUWID 24.2021) in einem Pilotforschungsprojekt regelmäßige Abwasseruntersuchungen gezielt als Frühwarnsystem gegen Epidemien erforschen. Über einen entsprechenden Verbundförderantrag werde im August entschieden.

