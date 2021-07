Thüringen will sich auf Starkregen und Niedrigwasser einstellen

Die Wasserversorgung Thüringens muss unter Berücksichtigung der Szenarien aus den vorhandenen Klimamodellen einem Stresstest unterzogen werden. Dies ist für eine sichere Trinkwasserversorgung auch in der Zukunft wichtig, heißt es in den Eckpunkten für eine Niedrigwasserstrategie des Landes für den Zeitraum 2022 bis 2027, die das Kabinett gestern beschlossen hat, nachdem sich das Kabinett zuvor bereits mit Starkregen beschäftigt hatte.

Extremwettereignisse nehmen zu – Hochwasser und Starkregen ebenso wie Dürre und Trockenheit, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) bei der Vorstellung der Eckpunkte. Das erfordere eine Vorbereitung durch vorsorgende Klimaanpassung.

Unter anderem soll das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) den Eckpunkten zufolge Wasserbilanzen erstellen, um herauszufinden, wie viel Wasser zukünftig zur Verfügung stehen wird. Im Rahmen der Starkregenvorsorge des Landes fördere das Umweltministerium mit der Klima-Invest-Förderrichtlinie in Kommunen Klimaanalysen, Verwundbarkeitsuntersuchungen, Machbarkeitsstudien und Konzepte sowie Teilkonzepte zur Klimafolgenanpassung. Dies beinhalte auch Starkregenkonzepte für Kommunen.

