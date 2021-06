Bundestagswahl: Union betont Bedeutung des Wasserschutzes

CDU und CSU wollen in der kommenden Legislaturperiode den Schutz des Wassers als Ursprung allen Lebens und Wirtschaftens in den Mittelpunkt ihrer Wasserpolitik stellen. „Der Kampf gegen den Klimawandel ist auch ein Kampf für ausreichend Wasser“, schreiben die Unionsparteien in ihrem Programm für die Bundestagswahl 2021. Es müsse sichergestellt werden, dass für Privathaushalte, Landwirte und Unternehmen ausreichend Wasser vorhanden ist.

Um dies zu erreichen, kündigen CDU und CSU ein Förderprogramm an, das regionale Wasserkreisläufe stärkt. Über Aufklärungskampagnen und modernes Wassermanagement soll das Allgemeingut Wasser geschützt werden.

Wasser müsse stärker in der Fläche gehalten werden, um Böden, die Land- und Forstwirtschaft und die Ökosysteme widerstandsfähiger für Dürrezeiten zu machen, heißt es im Wahlprogramm. „Der Nutzung von Regenwasser wollen wir eine deutlich größere Aufmerksamkeit schenken und hierzu das Konzept von Schwammstädten, etwa durch Anpassungen bei Straßenrändern zur Versickerung im Zuge von Modernisierungen, in Beispielkommunen testen.“

