Kritische Infrastrukturen: EU-Parlament für strengere EU-Cybersicherheitsstandards

Angesichts der jüngsten Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen in der EU fordert das Europaparlament strengere EU-Cybersicherheitsstandards. In einer am 10. Juni in Straßburg angenommenen Entschließung fordern die Europaabgeordneten, dass vernetzte Produkte und zugehörige Dienste, einschließlich der Lieferketten, durch ihr Design sicher und widerstandsfähig gegenüber Cybervorfälle gemacht werden. Werden Schwachstellen entdeckt, müssen diese rasch beseitigt werden.

Die Abgeordneten begrüßen die Pläne der Europäischen Kommission, horizontale Rechtsvorschriften zu Cybersicherheitsanforderungen für vernetzte Produkte und die mit ihnen zusammenhängenden Dienste vorzuschlagen. Um eine Fragmentierung des Binnenmarktes zu vermeiden, sollte die Kommission aber versuchen, nationale Gesetze zu harmonisieren. Die Europaabgeordneten fordern außerdem bis 2023 einen Gesetzesvorschlag mit Cybersicherheitsanforderungen für Anwendungen, Software, in Geräte und Maschinen eingebettete Software und für Betriebssysteme.

Die Abgeordneten warnen, dass hybride Bedrohungen, d. h. Methoden oder Aktivitäten, die von feindlichen staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren eingesetzt werden, um demokratische Staaten und Institutionen ins Visier zu nehmen, zunehmen und immer ausgefeilter werden. Dazu gehören der Einsatz von Desinformationskampagnen und Cyberattacken auf Infrastruktur, Wirtschaftsprozesse und demokratische Institutionen. Sie fürchten die Auswirkungen auf Wahlen, Gesetzgebungsverfahren, Strafverfolgung und Justiz.

Die Resolution, die mit 670 Stimmen gegen 4 Stimmen bei 12 Enthaltungen angenommen wurde, ist laut einer Mitteilung des Parlamentes eine Reaktion auf die Cybersicherheitsstrategie der EU für das digitale Jahrzehnt.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.