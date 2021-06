Mecklenburg-Vorpommern kann Niveau der kommunalen Abwasserreinigung halten

Die Kläranlagen in Mecklenburg-Vorpommern haben trotz der Herausforderungen der COVID-19-Pandemie die Anforderungen der Kommunalabwasserrichtlinie erfüllt. Diese Feststellung hat das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) in seinem aktuell vorgelegten Lagebericht zur kommunalen Abwasserbeseitigung 2021 getroffen.

Um den dauerhaften und sicheren Betrieb der Abwasser­beseitigungsanlagen sicherzustellen, hätten im vergangenen Jahr Probleme wie Erkrankungen, Quarantäne, Kontakt­beschränkungen, Schicht­system und Materialengpässe gemeistert werden müssen.

Durch vermehrte Hygienemaßnahmen, Homeoffice und die Schließung von Betrieben, Gaststätten, Hotels und anderen Einrichtun­gen änderten sich den Angaben zufolge zudem die Abwasser­menge sowie die zeitliche und räumliche Verteilung des Abwasser­anfalls. Durch die vermehrte Verwendung von ungeeig­ne­tem Papier wie Feuchttücher statt Toilettenpapier sei es gehäuft zu Verstopfungen in Pumpwerken gekommen.

Trotzdem sei es den 108 abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften gelungen, das hohe Niveau der Abwasser­reinigung der Vorjahre zu halten und Verunreinigungen von Gewässern durch Abwasser zu verhindern. Um die hohe Reinigungsleistung zu gewährleisten, verfügen alle kommunalen Kläranlagen mindestens über mechanische und biologische Behandlungsstufen.

Trotz der dünnen Besiedlung weiter Landesteile, den vielen Seen und der strukturreichen Küste mit vielen Insel- und Halbinsellagen sind die meisten Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns dem Bericht zufolge an eine öffentliche Kanalisation und eine Kläranlage angeschlossen, wobei sich der Anschlussgrad seit der Wiedervereinigung stark erhöht habe. Er lag er im Jahr 1991 bei 65 Prozent und stieg bis 2016 auf fast 90 Prozent an.

Zwar lag eine aktuelle Erhebung mit Stand 2019 zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes dem LUNG zufolge noch nicht vor; es seien aber keine substanziellen Veränderungen gegenüber 2016 zu erwarten.

