NRW-Wanderfischprogramm startet in die sechste Phase

Das Wanderfischprogramm Nordrhein-Westfalen startet in die sechste Phase. Sie soll bis 2027 den Schutz und die Wiederansiedlung der Wanderfische und die Verbesserung der Lebensräume mit über 10.000 Gewässer-Maßnahmen verbinden, teilte das NRW-Umweltministerium mit. „Das Wanderfischprogramm ist ein Leuchtturm-Programm des Artenschutzes“, sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Seit dem Start des Wanderfischprogramms im Jahre 1998 seien allein in NRW rund 5.000 Lachse gezählt worden, die die Flüsse seitlich des Rheins aufgestiegen sind.

Über den Lachs hinaus gehe es auch anderen Wanderfischarten wie Aal, Maifisch und Nordseeschnäpel wieder besser, erklärte das Ministerium. So können heute wieder vermehrt junge Altersstadien des Aals im Rhein nachgewiesen werden. Im Rheindelta entwickelten sich zudem wieder tragfähige Bestände des Nordseeschnäpels. Neben den Wanderfischen profitierten viele weitere Arten. Als „umbrella species“ hielten Lachs, Aal und Maifisch einen schützenden Schirm über Fließgewässer und Artengemeinschaften, da jede Maßnahme zum Schutz dieser Fische auch den Gewässern und ihren Lebensgemeinschaften insgesamt nütze.

Trotz der bisherigen Erfolge müssen die Wanderfische im Rhein und in seinen Nebenflüssen mit großen Herausforderungen umgehen, so das Ministerium. Der Klimawandel etwa könne für spätsommerliches Niedrigwasser sorgen, das Wanderfische wie den Lachs daran hindert, ihre Laichgewässer in den Oberläufen zu erreichen. Denn dazu sind ausreichende Wasserstände und ausreichende Durchgängigkeit unabdingbar, betont das Ministerium. Es sei erforderlich, Barrieren wie Staudämme für Wanderfische passierbar zu machen.

