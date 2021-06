Thüringen fördert Projekt zum Heizen mit Flusswärme

Im thüringischen Greiz soll mit Hilfe eines Wärmetauschers die Energie eines Flusses zum Heizen von Gebäuden genutzt werden. Für das Projekt hat Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) einen Förderbescheid über rund 144.000 Euro aus dem Programm „Green Invest“ überreicht, wie das Umweltministerium miteilte. Das Ministerium übernehme damit 80 Prozent der Gesamt-Investition von circa 180.000 Euro.

Das Nutzen von Flusswärme wie am Mühlgraben der Weißen Elster eignet sich bestens zum Aufbau kalter Nahwärmenetze auch anderswo in Thüringen, sagte Siegesmund. Die Seniorenwohnanlage (SWA) Neumühle/Elster GmbH im Greizer Ortsteil Neumühle/Elster setze als kommunales Unternehmen auf mehr Energie- und Ressourceneffizienz und weniger Treibhausgase beim Betreiben des Gebäudes. Dazu sei der Aufbau eines Wärmeversorgungssystems vorgesehen, das Gewässerwärme aus dem nahen Mühlgraben der Weißen Elster nutzt.

