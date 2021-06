Umweltverbände in Hamburg fordern wegen Sauerstoffhaushalts in der Elbe Baggerstopp

Vor dem Hintergrund fallender Sauerstoffwerte in der Tideelbe haben Naturschutzverbände in Hamburg einen Stopp aller Unterhaltungsbaggerungen im Hamburger Hafen gefordert. Alle Maßnahmen, die sich negativ auf den Sauerstoffhaushalt auswirken, allen voran die Unterhaltungsbaggerungen im Hafen, seien einzustellen, erklärten der Verein „Rettet die Elbe“ und die im Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe zusammengeschlossenen Verbände BUND, NABU, WWF. Besonders die Baggerungen führten lokal zu einer erheblichen Trübung im Gewässer, die sich negativ auf den Sauerstoffhaushalt auswirke. Für eine dauerhafte Erholung des schwer angeschlagenen Flusses und seiner Bewohner sollte darüber hinaus die im Rahmen der Elbvertiefung ausgebaggerte Fahrrinnentiefe nicht aufrechterhalten werden, fordern die Verbände.

Erste Meldungen toter Fische deuten auch in diesem Jahr auf den Beginn eines Fischsterbens hin. Seit dem 18. Juni sei die Sauerstoffkonzentration an der Messstation in Blankenese unter die für Fische kritische Grenze von 4 Milligramm pro Liter Wasser (mg/l) gesunken. Seit dem 21. Juni liegt die Sauerstoffkonzentration dort fast durchgehend unter 3 mg/l und erreiche zeitweise den akut tödlichen Wert von 2 mg/l, der an der Messstation Seemanshöft bereits sogar unterschritten wurde. Fische, die nicht ausweichen können, sterben jetzt in den sauerstoffarmen Bereichen in der Elbe.

Eine Besonderheit bei diesem aktuellen Sauerstoffloch sei, dass es besonders groß ist und sich bis über die östliche Messstelle in Bunthaus hinaus erstreckt, wo im Minimum ebenfalls nur knapp über 2 mg/l Sauerstoff gemessen wurden. Das bedeute, dass das sauerstoffarme Wasser aus dem Hamburger Hafen aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Flut weit stromauf gelange.

