Water Science Alliance begrüßt nationale Wasserstrategie

Die Water Science Alliance (WSA), in der sich die Gemeinschaft der deutschen Wasserforschung disziplinen­übergreifend zusammengeschlossen hat, begrüßt die jüngst vorgestellte Nationale Wasserstrategie des Bundesumweltministeriums (BMU) (EUWID 24.2021), insbesondere ihre Prinzipien der Integration, Vorsorge und Orientierung am natürlichen Wasserhaushalt. Wie die an der Allianz beteiligten Institutionen mitteilen, erfordert die Umsetzung der Strategie innovative Konzepte basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Der Schlüssel zum Erfolg sei dabei ein offener, systematischer Dialog unter Beteiligung aller relevanten Nutzergruppen, der öffentlichen Verwaltung, der Politik und der Wissenschaft. Zur WSA zählen das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), die Technische Universität Dresden, die Universität Duisburg Essen, die Universität Bayreuth sowie das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ).

Aus Sicht der WSA spiegelt die Wasserstrategie die nicht nur in der Bundespolitik gereifte Erkenntnis, dass neben einer klugen Klima- und Biodiversitätspolitik eine gesamtheitliche Wasserstrategie als tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung im 21. Jahrhundert unverzichtbar ist. Die Wasserforschungsallianz begrüßt die Eckpunkte der Strategie und die damit verbundene Initiative der Bundespolitik, das Wasser- und Gewässermanagement strategisch anzugehen und empfiehlt Politik und Verwaltung, die Strategie in der kommenden Legislaturperiode auszugestalten und umzusetzen.

Management von Wasserressourcen und Gewässern als Querschnittsaufgabe organisieren

Integration, Orientierung am natürlichen Wasserhaushalt und Vorsorge als Kernpunkte seien elementar für eine erfolgreiche Wasserpolitik der Zukunft. Das Management von Wasserressourcen und Gewässern müsse deshalb als Querschnittsaufgabe organisiert und dabei eine konsequent integrative Perspektive eingenommen werden. Dies erfordere neue konzeptionelle Ansätze und Kooperationen - eingebettet in eine solide Wissens- und Datenbasis über natürliche und technische Wassersysteme und deren Interdependenzen.

Die von der Politik formulierten Ziele seien in ihrer Gesamtheit begrüßenswert ambitioniert. Übergeordnetes Ziel sei, Wassersicherheit gleichermaßen für die menschliche Nutzung und die Gewässerökosysteme zu gewährleisten. Die Vision müsse dabei ein Null-Defizit-Ziel sein, d.h. Eingriffe in Wassersysteme seien nur dann vertretbar, wenn Ökosystemfunktionen erhalten oder verbessert werden. Dieses Prinzip mache radikal neue Ansätze und Prioritäten für das Wasser- und Gewässermanagement erforderlich, nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch um Zielkonflikte zu minimieren und zu lösen. Politik und öffentliche Verwaltung müssen laut der WSA sich auf diese Herausforderungen einstellen.

