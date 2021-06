Wirkungsanalyse: Risiken durch Trockenheit und Starkregen könnten stark ansteigen

Bei einem ungebremsten Klimawandel würden die Risiken durch Hitze, Trockenheit und Starkregen im gesamten Bundesgebiet künftig stark ansteigen. Das zeigen die Ergebnisse der Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 (KWRA) des Bundes auf, die das Bundesumweltministerium (BMU) und das Umweltbundesamt (UBA) vorgestellt haben.

Die Schäden wirkten sich dabei wie bei einem Dominoeffekt von bereits heute stark belasteten Ökosystemen wie Gewässern, Böden und Wäldern und hin zum Menschen und seiner Gesundheit aus. Zu den Wirkungen des Klimawandels, für welche die Analyse einen dringenden Handlungsbedarf feststellt, zählen Wassermangel im Boden und häufigere Niedrigwasser, mit schwerwiegenden Folgen für alle Ökosysteme, die Land- und Forstwirtschaft sowie den Warentransport.

Bisher sind den Angaben zufolge nur wenige Regionen in Deutschland sehr intensiv von Hitze, Trockenheit oder Starkregen betroffen, bei einem starken Klimawandel würden aber bis Mitte des Jahrhunderts sehr viel mehr Regionen mit diesen Wirkungen konfrontiert sein.

Im Westen und Süden Deutschlands würde sich das Klima am stärksten verändern, und im Südwesten und Osten würden klimatische Extreme am häufigsten vorkommen. Die Flüsse und Flusstäler könnten durch Folgen von wasserspezifischen Risiken, wie Niedrig- und Hochwasser, betroffen sein. Bei einem starken Klimawandel würde Ende des Jahrhunderts im Vergleich zu heute ganz Deutschland „ein Hotspot für Risiken des Klimawandels“.

