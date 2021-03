Baden-Württemberg investiert 189 Mio. Euro in Abwasserentsorgung und Gewässerschutz

Das baden-württembergische Umweltministerium vergibt in diesem Jahr im Rahmen des Förderprogramms „Wasserwirtschaft und Altlasten“ Zuschüsse in Höhe von rund 189 Millionen Euro an Gemeinden und Städte in Baden-Württemberg.

„Mit diesen Geldern tragen wir maßgeblich zur Verbesserung der Wasserqualität, der Gewässerökologie und des Hochwasserschutzes bei“, sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) Ende März anlässlich der Bekanntgabe der Fördermittel für das Jahr 2021.

Über 88 Millionen Euro fließen den Angaben zufolge 2021 in Maßnahmen im Abwasserbereich. Für den Bereich Hochwasserschutz und Gewässerökologie stelle das Umweltministerium fast 51 Millionen Euro zur Verfügung. Rund 42 Millionen Euro seien für die Wasserversorgung und den Ausbau der Infrastruktur vorgesehen, und gut sieben Millionen Euro für die Altlastensanierung. Insgesamt verteilten sich die Mittel über alle vier Regierungsbezirke.

