Das Deutsche Brotinstitut hat das „Wasserschutzbrot Niederbayern“ der Bäckereien Wackerl aus Landshut und Schleich aus Frontenhausen mit der Note „sehr gut“ bewertet. Darauf hat die Regierung von Niederbayern in einer Mitteilung hingewiesen.

Demnach verzichten Landwirte für den Wasserschutz-Weizen beim Anbau von Qualitätsweizen in wassersensiblen Gebieten oder in Schutz- und Einzugsgebieten der öffentlichen Trinkwasserversorgung auf die dritte Düngung, die so genannte Qualitätsdüngung. Dadurch verringere sich die Gefahr der Nitratauswaschung ins Grundwasser, aus dem das Trinkwasser gewonnen werde.

Die Sagberger Mühle, eine Mühle aus der nahen Umgebung, vermahle den Wasserschutz-Weizen zu Wasserschutz-Mehl. Dieses Mehl gelangt ausschließlich an die am Projekt beteiligten Bäckereien. Dank ihrer handwerklichen Kompetenz können diese aus dem weniger gedüngten Backweizen, der dadurch einen geringeren Gehalt an Klebereiweiß besitzt, hochwertige Wasserschutz-Backwaren herstellen. Seit Oktober letzten Jahres gebe es das Wasserschutzbrot Niederbayern in mittlerweile fünf Bäckereien zu kaufen.

