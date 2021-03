Stadt Würzburg und Markt Reichenberg kooperieren beim Hochwasserschutz

Die Stadt Würzburg und der Markt Reichenberg haben eine Kooperationsvereinbarung zum Hochwasserschutz getroffen. Wie die Stadt Würzburg mitteilt, geht es dabei um ein gemeinsames Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept für den Heigelsbach und seine Zuflüsse Fuchsstädter und Reichenberger Bach sowie deren Zuflüsse.

Geregelt werden sowohl die Zusammenarbeit zwischen Würzburg und Reichenberg als auch die Finanzierung. Das Konzept soll zudem die Grundlage zur Fortsetzung der Hochwasserschutz-Maßnahmen am Main in Heidingsfeld bilden. Des Weiteren hänge ein Verkehrsinfrastrukturprojekt, die gemeinsam geplante Erstellung einer qualitativ hochwertigen und sicheren Radwegeverbindung zwischen dem Markt Reichenberg und der Stadt Würzburg, eng mit dem Heigelsbach zusammen.

Der Freistaat Bayern habe sowohl für das Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept als auch für das Gewässerentwicklungskonzept Förderungen jeweils in Höhe von 75 Prozent der förderfähigen Kosten in Aussicht gestellt. Für die Erstellung des Integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzeptes verbleiben Eigenanteile, die von Würzburg mit 64 Prozentund vom Markt Reichenberg mit 36 Prozent getragen werden, heißt es weiter. Die Restfinanzierung für das Gewässerentwicklungskonzept obliege der Kommune Reichenberg.

