VGH Mannheim stoppt Bau eines Megastalls aus Gründen des Gewässerschutzes

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat auch aus Gründen des Gewässerschutzes den Bau eines Megastalls vorerst gestoppt.

Nachteilige Auswirkungen auf das ohnehin schon mit Nitrat belastete Grundwasser könnten nicht ausgeschlossen werden, heißt es in dem unanfechtbaren Beschluss. Damit hat der VGH dem Eilantrag des BUND Baden-Württemberg stattgegeben, der gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung der Errichtung und des Betriebs eines Kuhstalles in Ostrach im Landkreis Sigmaringen gerichtet war.

Die Betreiber des Milchparks Hahnennest müssen demnach den Bau des Megastalls für 1.000 Kühe und 80 Kälber stoppen. Damit wird ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Sigmaringen aus dem vergangenen Jahr geändert (EUWID 27.2020).

