Novellierte Düngeverordnung von Kommission vorerst akzeptiert

Eine weitere Änderung der Düngeverordnung (DüV) ist derzeit nicht vorgesehen. Nach langen und schwierigen Verhandlungen der Bundesregierung mit der Europäischen Kommission sei die novellierte Verordnung seitens der Europäischen Kommission vorerst akzeptiert worden, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag.

Das Vertragsverletzungsverfahren zum EuGH-Urteil zur Umsetzung der Nitratrichtlinie (EUWID 26.2018) sei allerdings durch die Europäische Kommission bislang noch nicht eingestellt, sondern lediglich ruhend gestellt worden.

Derzeit prüfe die Europäische Kommission die Ausweisungen der mit Nitrat belasteten und durch Phosphat eutrophierten Gebiete durch die Länder, heißt es in der Antwort. Das Ergebnis bleibe abzuwarten. Des Weiteren sei der Europäischen Kommission u. a. noch ein Wirkungsmonitoring zur Düngeverordnung zugesagt worden, das zurzeit erarbeitet werde.

