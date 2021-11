Greenpeace findet erneut Mikroplastik im Rhein

Der Rhein ist nach Angaben von Greenpeace nach wie vor mit Mikroplastik verschmutzt. Nach einer Untersuchung des Rheins auf Mikroplastik im Herbst 2020 hat Greenpeace den Fluss im August 2021 ein weiteres Mal stichprobenartig untersucht, teilte die Umweltorganisation bei der Vorstellung ihrer Studie „Nicht sauber, sondern Rhein - Teil 2“ gestern mit.

Die Untersuchungen belegten eine Konzentration von durchschnittlich 0,63 primären Mikroplastikpartikeln pro Kubikmeter Flusswasser. Offensichtlich seien bisherige Maßnahmen zum Schutz des Rheins vor Mikro-Plastikeintrag völlig unzureichend.

Wie 2020 wurde die höchste Konzentration stromabwärts des Chemparks Dormagen gefunden, heißt es weiter. Sie beträgt laut vUntersuchung 1,1 MP/m³ (2020: 3,3 MP/m³). Etwa 43 Prozent der gefundenen Mikroplastikpartikel sind laut Bericht transparente Microbeads mit Gaseinschlüssen, ihr Hauptbestandteil ist PMMA (Polymethylmethacrylat). Rund 23 Prozent sind opake Microbeads, die überwiegend aus Polystyrol bestehen. Weitere 23 Prozent sind Mikroplastikpartikel aus Polyethylen oder Polypropylen, meist kugelförmig.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.