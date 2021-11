Nährstoffbericht NRW: Heinen-Esser rechnet mit sinkenden Nitratbelastungen

In allen Kreisen Nordrhein-Westfalens wurden in den Jahren 2016 bis 2020 die Obergrenzen der Düngeverordnung zur Ausbringung organischer Dünger unterschritten. Das geht aus dem dritten Nährstoffbericht der Landwirtschaftskammer NRW hervor, den Landwirtschafts- und Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) Mitte November vorgestellt hat.

Der Bericht zeige einen zunehmend effizienteren Einsatz von Nährstoffen bei der Düngung, sagte die Ministerin. Es sei davon auszugehen, dass sich der positive Trend verstetige und mit Verzögerung auch zu sinkenden Nitratbelastungen führe.

Wurde im ersten Nährstoffbericht von 2013 die Grenze von 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr für den Einsatz organischer Dünger noch in zwei Kreisen überschritten, lag die Menge 2020 den Angaben zufolge in keinem Kreis Nordrhein-Westfalens über 150 Kilogramm.

