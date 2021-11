Schweizer Bundesrat regelt Zulassung für Pflanzenschutzmittel neu

Der Schweizer Bundesrat hat die Zulassung für Pflanzenschutzmittel in der Schweiz neu geregelt. Ab dem 1. Januar 2022 werde das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) für die Zulassung zuständig sein, teilte der Bundesrat mit. Zudem würden die Kompetenzen des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) gestärkt, das künftig für die Beurteilung der Risiken von Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt zuständig sei. Dabei soll es insbesondere die Risiken für das Grundwasser und Nichtzielorganismen wie beispielsweise Vögel beurteilen.

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) verantwortet künftig die Beurteilung des Einflusses von Pflanzenschutzmitteln auf den Schutz der Pflanzen, hieß es weiter. Für diese Neuorganisation hat der Bundesrat Mitte November eine Änderung der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) verabschiedet. Sie sei ein erster Schritt im Hinblick auf die Optimierung des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel, so der Bundesrat. Ziel sei es, die Unabhängigkeit der Zulassungsorgane zu stärken.

