Tagebau Nochten: Grüne Liga klagt auf Akteneinsicht zu Folgen für Grundwasser

Die Umweltorganisation Grüne Liga hat beim Verwaltungsgericht Chemnitz eine Untätigkeitsklage gegen das sächsische Oberbergamt eingereicht. Die Behörde habe eine schon am 3. Mai 2021 beantragte Akteneinsicht zu Folgen des Tagebaues Nochten auf das Grundwasser und auf Schutzgebiete bis heute nicht ermöglicht, teilte die Grüne Liga mit.

Die Grüne Liga hat nach eigenen Angaben beantragt, das Oberbergamt zur Übermittlung der beantragten Umweltinformationen zu verurteilen. Der Tagebau Nochten in Nordostsachsen senke weiträumig das Grundwasser ab und beeinflusse so auch mehrere europäische Schutzgebiete. Er sei zudem die größte Quelle der Sulfatbelastung der Spree, die sich auf die Trinkwassergewinnung für Berlin und Frankfurt (Oder) auswirke.

