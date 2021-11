Urteil: Rechtsnachfolgerin von Eigentümerin ist ebenfalls Mitglied des Wasserverbandes

Die Rechtsnachfolgerin einer Grundstückseigentümerin, die Mitglied eines Wasserverbandes war, wird ebenfalls Mitglied dieses Verbandes. Dem entsprechend muss sie Beiträge leisten. Das geht aus einem Urteil des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts hervor.

Geklagt hatte die Eigentümerin eines mit einem Einfamilienhaus bebauten Grundstücks, das sich ursprünglich im Eigentum der Kirchengemeinde befunden und das 1994 auf die Klägerin übertragen wurde, so das Gericht zum Sachverhalt.

Dem Urteil zufolge muss für die Annahme der dinglichen Mitgliedschaft der Klägerin als Eigentümerin des Grundstücks sie selbst oder einer ihrer Rechtsvorgänger durch die Aufsichtsbehörde herangezogen worden sein. Beides liege hier vor. Entgegen der Auffassung der Klägerin komme es dafür jedoch nicht darauf an, ob die Kirchengemeinde als Rechtsvorgängerin bei Gründung des Verbandes ordnungsgemäß zu Beiträgen herangezogen worden ist.

