BDEW spricht sich für finanzielle Förderung von Regenwasseragenturen aus

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordert, die Einrichtung von Regenwasseragenturen finanziell zu fördern. So sollten Länder, Städte, Landkreise und Gemeinden in der Umsetzung einer nachhaltigen Wasserstrategie unterstützt werden, teilte der Verband mit.

Nicht nur der Klimawandel selbst, sondern auch der Umgang mit den Folgen des Klimawandels, wie Trockenperioden und Starkregenereignisse, sei eine zentrale Aufgabe einer künftigen Bundesregierung. Notwendig seien ein angepasstes Regenwassermanagement und die Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Anforderungen bei der städtebaulichen Planung.

„Was nun nicht passieren darf, ist, dass jetzt, wo die Bilder der Zerstörung weitestgehend aus den Medien verschwunden sind, auch das Interesse der Politik nachlässt“, sagte Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser mit Blick auf die von Extremwetterereignisse verursachte Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Sommer. Um die Auswirkungen von Extremwetterereignissen abzumildern, sei eine gut durchdachten Hochwasser- und Gewässerschutzpolitik eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre.

