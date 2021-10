Bundesverwaltungsgericht: Vertrauensschutz gilt auch gegenüber neuem Träger der Abwasserbeseitigungseinrichtung

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes gilt auch gegenüber dem neuen Träger einer öffentlichen Einrichtung zur Schmutzwasserbeseitigung. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig aktuell in zwei Verfahren aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt entschieden.

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes gilt dem Urteil des BVerwG zufolge auch bei einem Wechsel des Einrichtungsträgers. Eine Beitragserhebung durch den neuen Einrichtungsträger sei mit diesem Grundsatz nicht vereinbar, soweit sie sich auf Herstellungsaufwand bezieht, für den der Beitragspflichtige durch den früheren Einrichtungsträger nach der in Brandenburg bis zum 31. Januar 2004 geltenden Rechtslage wegen hypothetischer Festsetzungsverjährung nicht mehr zu Beiträgen hätte herangezogen werden können.

Auch im Verfahren Sachsen-Anhalt, bei dem es um eine „normale“ und nicht um eine hypothetische Festsetzungsverjährung geht, hat das Bundesverwaltungsgericht die Berufungsentscheidung des OVG Magdeburg aufgehoben und die Sache an das Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen.

