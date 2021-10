REWAG baut Brunnenhaus und Aufbereitungsanlage in Laub

Die Regensburger Energie- und Wasserversorgung (REWAG) setzt mit einer neuen Wassergewinnungsanlage in Laub/Zeitlarn einen weiteren Baustein zur langfristigen Sicherung der Trinkwasserqualität in Regensburg und der Region. Mit einem Spatenstich wurde das im Bau befindliche Projekt jetzt offiziell gestartet, teilte das Unternehmen mit.

Der neue Brunnen liegt im so genannten Lauber Hölzl, einem Waldgebiet im Ortsteil Laub der Gemeinde Zeitlarn. Hier baut die REWAG ein Brunnenhaus und eine Aufbereitungsanlage. Nach der Fertigstellung sollen 35 Liter pro Sekunde des gewonnenen Trinkwassers in das örtliche Versorgungsnetz eingespeist werden, was zu einer wesentlichen Verbesserung der Versorgungssituation im nördlichen Netzgebiet der REWAG betragen soll.

Bis Ende 2021 seien die baulichen Arbeiten abgeschlossen. 2022 sollen die Gewerke im Inneren, wie die mechanische Ausstattung mit Aktivkohlefilter sowie die Steuerungstechnik, eingebaut und bis Mitte des Jahres offiziell in Betrieb genommen werden. Dann werde die Gemeinde Zeitlarn mit allen neun Ortsteilen unter anderem direkt aus der Wassergewinnungsanlage in Laub versorgt.

