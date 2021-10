Sondierungen: VKU begrüßt geplante Verkürzung von Verfahren

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat das in den Sondierungen zwischen SPD, Grünen und FDP erklärte Ziel begrüßt, die Dauer von Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu halbieren. Das löse eine wesentliche Bremse für Investitionen in Infrastrukturen, teilte der VKU Ende vergangener Woche mit. Denn Klimawandel, Demografie und Digitalisierung erfordern den Aus- und Umbau von Energie-, Wasser- und Glasfasernetzen sowie Abwasserkanälen. Das brauche Vorlauf.

Drei Dürrejahre und verheerende Starkregenereignisse in diesem Sommer hätten unterstrichen, wie lebensnotwendig eine qualitativ hochwertige, leistungsfähige und auch in dünner besiedelten Landstrichen bezahlbare Wasserver- und Abwasserentsorgung sei - auch als Standortfaktor. Dafür müssten in den kommenden vier Jahren die Grundlagen geschaffen werden.

