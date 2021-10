Voith übernimmt von Siemens Energy die gesamten Anteile an Voith Hydro

Die Voith Group ist künftig alleiniger Anteilseigner des bislang als Joint-Venture geführten Wasserkraft-Konzernbereichs Hydro. Der Technologiekonzern und sein langjähriger Partner Siemens Energy haben sich auf eine Übernahme der verbleibenden Anteile in Höhe von 35 Prozent an der früheren Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co. KG verständigt, wie die Voith Group mitteilte.

Zu den finanziellen Details der Transaktion wurde von beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion werde vorbehaltlich der kartellrechtlichen und weiteren Genehmigungen gegen Ende des ersten Quartals 2022 erwartet.

