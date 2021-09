BMU: Moorbodenschutz kann zum Gewässerschutz positiven Beitrag leisten

Alle noch erhaltenen naturnahen Moore und Moorflächen sollen künftig unabhängig von ihrem Schutzgebietsstatus konsequent vor weiteren Belastungen geschützt werden. Eine Inanspruchnahme dieser Flächen für wirtschaftliche Belange wird ausgeschlossen, heißt es in der Nationalen Moorschutzstrategie, die das Bundesumweltministerium (BMU) gestern vorgestellt hat. Moore haben eine ausgleichende Wirkung auf den Landschaftswasserhaushalt, heißt es in der Strategie. Moorbodenschutz könne zu einem langfristigen Gewässerschutz positiv beitragen.

Moorschutz helft bei der Anpassung an den Klimawandel, denn Moore könnten die Folgen von Starkregen, Hochwasser, Dürre oder Hitze abmildern, sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth. „Mit der Nationalen Moorschutzstrategie schaffen wir die Grundlage für einen konsistenten, zwischen Bundes- und Länderebene gut verzahnten Moorschutz“.

Moore als Wasserspeicher und Nährstoffsenke Moore haben eine ausgleichende Wirkung auf den Landschaftswasserhaushalt, heißt es in der Strategie. Gerade vor dem Hintergrund des zunehmenden Klimawandels sowie häufigerer und länger anhaltender Dürreperioden oder Starkregenereignissen komme der Wasserhaltung in Mooren eine steigende Relevanz zu.

