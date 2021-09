Deutsche verbrauchen pro Jahr 2,4 Mrd. Kubikmeter Wasser weltweit für künstliche Bewässerung

Die deutsche Bevölkerung verbraucht mit ihren derzeitigen Ernährungsgewohnheiten jedes Jahr weltweit 2,4 Milliarden Kubikmeter Wasser für eine künstliche Bewässerung. Der Großteil davon werde außerhalb Deutschlands eingesetzt, heißt es in einer aktuell vorgelegten Untersuchung des World Wildlife Fund (WWF) mit dem Titel „So schmeckt Zukunft. Der kulinarische Kompass für eine gesunde Erde. Wasserverbrauch und Wasserknappheit“.

Insbesondere Obst, Gemüse oder Nüsse aus trockenen Regionen wie Spanien, der Mittelmeerküste oder Kalifornien benötigten im Anbau viel Bewässerung. Der WWF fordert vor diesem Hintergrund nach der Bundestagswahl eine ressortübergreifenden Ernährungsstrategie.

Der Untersuchung zufolge verstärkt Deutschlands Art der Ernährung in vielen mit Wassermangel kämpfenden Regionen die Konflikte um Wasser. Der ermittelte Wasserknappheitsfußabdruck der aktuellen bundesdeutschen Ernährung liege fast vollständig außerhalb Deutschlands.

