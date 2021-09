Grünen-Landtagsfraktion fordert deutlich mehr Wasserschutzgebiete in Bayern

Bis 2030 sollen nach dem Willen der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag mindestens zwölf Prozent der bayerischen Landesfläche zu Wasserschutzgebieten erklärt werden - das wäre mehr als eine Verdoppelung des Ist-Zustands. Das hat die Landtagsfraktion im Rahmen ihrer dreitägigen Klausur im fränkischen Fürth gefordert. In Wasserschutzgebieten solle der Ökolandbau gestärkt werden.

Zudem spricht sich die Fraktion für die Einführung eines Wasserentnahmenentgelts in Bayern und für den Schutz des Wassers durch Reduzierung des Nitrat-, Chemikalien- und Pestizideintrags aus. In allen Grundwassereinzugsgebieten müssten die Regeln der Düngeverordnung streng kontrolliert werden.

Wasser sei keine Ware, sondern ein öffentliches Gut, das nicht als Ressource verschwendet oder durch Chemikalien, Medikamente oder Düngemittel verunreinigt werden dürfe. Eine flächendeckendes Grundwasser-Überwachungsnetz sowie wassersparende Techniken in allen Bereichen der Grund- und Trinkwassernutzung müssten etabliert und gefördert werden. (EUWID/dpa)

