Hessen will landesweit Coronaviren im Abwasser überwachen

Hessen will ein landesweites Corona-Monitoring in Abwässern erproben. Mit den im Abwasser gemessenen Mengen an Viren-Erbgut (RNA) und dessen Analyse könne das Infektionsgeschehen bis zu 14 Tage schneller abgebildet werden als über die Testung von Einzelpersonen, teilte das Wirtschaftsministerium des Bundeslandes mit.

Zudem könnten noch nicht klinisch nachgewiesene Mutationen sowie lokale Mutationscluster früher erfasst werden. Das Projekt zur hessenweiten Überwachung der Abwässer auf SARS-CoV-2-Viren, das durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Technischen Universität Darmstadt erfolge, werde vom Land Hessen mit rund 1,5 Mio. Euro unterstützt. Für mehr Flexibilität und Geschwindigkeit bei Entnahme und Analyse der Wasserproben sorge dabei die Entwicklung und Einrichtung eines mobilen Labors.

