Neue Kläranlage auf Helgoland offiziell eingeweiht

Der Abwasser-Zweckverband (AZV) Südholstein hat die neue Kläranlage auf Helgoland offiziell in Betrieb genommen. Mit einer „ersten Abwasserprobe“ im Beisein von Elfi Heesch, Landrätin des Kreises Pinneberg, Jörg Singer, Bürgermeister der Inselgemeinde Helgoland, Christine Mesek, AZV-Verbandsvorsteherin, sowie Gästen aus an der Baumaßnahme beteiligten Unternehmen sei der Neubau eingeweiht worden, teilte der AZV mit.

Die moderne Technik und das neue Reinigungsverfahren gewährleisten eine hochwertige Klärung des Abwassers, bevor es die Nordsee eingeleitet wird, so der Verband. Als letzter Bestandteil sei im ersten Halbjahr 2021 eine neue Klärschlammbehandlungsanlage errichtet worden, welche die Ende 2020 fertig gestellten Abwasserreinigungsanlagen ergänze. Der dort entwässerte Klärschlamm werde per Schiff abgefahren und an Land verwertet.

Wie berichtet, wird in der neuen Kläranlage das SBR-Verfahren für die biologische Reinigung des Abwassers angewendet. Im Sequencing-Batch-Reaktor laufen verschiedene Phasen nacheinander ab, damit organische Schmutzstoffe aus dem Abwasser entfernt werden. Bisherige Analysen deuteten auf eine sehr gute Reinigungsleistung hin, so der AZV.

