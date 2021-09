Umfrage: Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser weit oben auf Prioritätenliste der Deutschen

Der verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource Wasser steht nach einer Umfrage der genossenschaftlichen Rabobank weit oben auf der Prioritätenliste der Deutschen. Fast jeder Zweite - 47 Prozent der Befragten - plädiere dafür, Wasservorräte besser zu verteilen, um beispielsweise eine wachsende Weltbevölkerung nachhaltig ernähren zu können, teilte die Bank mit.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser sei den Befragten seit Beginn der Echtzeitbefragung für den „Rabobank Food Navigator“ wichtig: Er stehe seit März 2021 konstant auf Platz 3. Nur das Vermeiden von Lebensmittelverschwendung (64,7 Prozent) und eine weltweite Unterstützung von Kleinbauern (53,1 Prozent) haben nach Meinung der deutschen Verbraucher einem größeren Einfluss auf eine ausreichende Ernährung der Weltbevölkerung.

