Planfeststellungsbeschluss für Deichbau in Düsseldorf-Himmelgeist ist laut OVG NRW rechtswidrig

Die Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf für den Neubau eines Deiches entlang des Rheins im „Himmelgeister Rheinbogen“ in Düsseldorf ist rechtswidrig und nicht vollziehbar. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW in Münster am 3. Februar entschieden. Die Bezirksregierung hatte der Stadt Düsseldorf im Jahr 2020 mit einem wasserrechtlichen Planfeststellungsbeschluss die Erlaubnis erteilt, den bestehenden, aber nicht mehr den Anforderungen genügenden Deich an der Stelle des bisherigen Verlaufs neu zu errichten. Die dagegen gerichtete Klage des BUND NRW hatte Erfolg, teilte das Oberverwaltungsgericht mit.

Zur Begründung seines Urteils führte das OVG im Wesentlichen aus, dass der Planfeststellungsbeschluss in mehrfacher Hinsicht gegen zwingend zu beachtende wasserrechtlichen Vorgaben verstoße (Aktenzeichen 20 D 122/20.AK). Zunächst habe die Bezirksregierung das sich aus § 27 Abs. 2 Nr. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ergebende wasserrechtliche Verbesserungsgebot nicht hinreichend berücksichtigt. Demnach dürfe ein Vorhaben jedenfalls dann nicht zugelassen werden, wenn seine Verwirklichung die Möglichkeit ausschließt, die Umweltziele aus den Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie fristgerecht zu erreichen.

Eine entsprechend aussagekräftige Prüfung habe die Bezirksregierung im Verfahren nicht vorgenommen, so das OVG. Insbesondere habe sie die Auswirkungen einer ‑ bereits seit 1996 in Rede stehenden, seit 2005 aber in der konkreten Planung nicht mehr weiterverfolgten ‑ möglichen Zurückverlegung des Deichs nicht ausreichend in den Blick genommen. Des Weiteren habe die Bezirksregierung die Vorgabe des § 77 Abs. 2 WHG nicht zutreffend gewürdigt. Nach dieser Vorschrift sollen frühere Überschwemmungsgebiete, die als Rückhalteflächen geeignet sind, soweit wie möglich wiederhergestellt werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen.

Wirtschaftliche Gründe laut OVG nicht ausreichend plausibel und substantiiert dargelegt

Die Bezirksregierung hatte gegen eine Zurückverlegung des Deichs und damit eine Wiederherstellung des früheren Überschwemmungsgebiets hauptsächlich wirtschaftliche Gründe angeführt, die sie vorrangig in den angeblichen Kosten für den Erwerb der in privatem Eigentum stehenden Flächen, die bei einer Zurückverlegung des Deichs benötigt würden, sah, berichtet das OVG. Diese Gründe seien durch die Behörde aber jedenfalls nicht ausreichend plausibel und substantiiert dargelegt worden.

Auch die übrigen von der Bezirksregierung genannten Gründe würden die Entscheidung für einen Bau des Deichs auf der bisherigen Trasse nicht tragen. Darüber hinaus leide der Planfeststellungsbeschluss auch noch an verfahrensrechtlichen Fehlern, insbesondere weil bei der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Genehmigungsantrags nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechend auf die vorhandenen umweltbezogenen Gutachten hingewiesen worden sei.

Planfeststellungsbeschluss nicht aufgehoben

Das Gericht hat den Planfeststellungsbeschluss allerdings nicht aufgehoben, heißt es weiter. Es sei nicht auszuschließen, dass die festgestellten Mängel in einem ergänzenden Verfahren behoben werden können. Die Revision gegen das Urteil hat das Oberverwaltungsgericht allerdings nicht zugelassen. Dagegen könne Nichtzulassungsbeschwerde erhoben werden, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.

