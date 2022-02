Abwasserwiederverwendung scheitert nicht an der Technik, sondern an der Akzeptanz

Bei der Frage nach einem nachhaltigen Wassermanagement sind die bisherigen Ansätze zu überdenken. Die Nutzung von wiederaufbereitetem Abwasser wäre eine wirksame Möglichkeit, um der zunehmenden Wasserknappheit zu begegnen. Allerdings scheitert sie nicht an der Technik, sondern an der Akzeptanz. Ein Projekt zur Abwasserwiederverwendung an der Hochschule Hof nimmt sich dieser Problematik an. „Abwasserwiederverwendung bedeutet, dass Abwasser so aufbereitet wird, dass es an den späteren Nutzen und dem daraus resultierenden Qualitätsanspruch angepasst sein muss“, sagt Prof. Günter Müller-Czygan, Stiftungsprofessor an der Hochschule Hof und Leiter der Forschungsgruppe „Wasserinfrastruktur und Digitalisierung“.

Da kommunales Abwasser mengenmäßig die größte zur Verfügung stehende Wasserquelle sei, sie gleichzeitig aber stets stark verschmutzt sei, müsse moderne Technik zum Einsatz kommen. Diese mache es heutzutage möglich, dass wiederaufbereitetes Abwasser eine deutlich höhere Qualität aufweist als manch eine „natürliche“ Wasserquelle. „Die Aufbereitung des Wassers von kommunalen Quellen ist mittlerweile meist unkompliziert, aber je nach Verschmutzungsgrad technisch aufwendig und kostenintensiv“, so Prof. Müller-Czygan. Die Technologien und notwendigen Systeme seien aber verfügbar und bereits etabliert.

Die Nutzung dieser Wasserquelle biete somit erhebliche Vorteile: Neben der Schonung und damit nachhaltigeren Nutzung natürlicher Wasserressourcen seien durch die Aufbereitungsschritte auch der Eintrag von Schadstoffen in die Umwelt geringer und Temperaturveränderungen und Versalzung, die ebenfalls für einen gestörten Stoffhaushalt von Gewässern verantwortlich sein können, könnten minimiert werden. „Die Nutzung von wiederaufbereitetem Abwasser könnte also ein wirksamer Lösungsbaustein für die zunehmende Wasserknappheit darstellen“, meint der Forschungsgruppenleiter.

Bei Projekt FlexTreat sichere Wiederverwendung in der Landwirtschaft im Fokus

Ziel des Vorhabens FlexTreat (Flexible and reliable concepts for sustainable water reuse in agriculture) an der Hochschule Hof sei es, durch die Entwicklung und Demonstration flexibler und an die landwirtschaftlichen Bedürfnisse angepasster technischer und naturnaher Aufbereitungssysteme die sichere Abwasserwiederverwendung in der Landwirtschaft zu fördern. „Viele Projekte zur Abwasserwiederverwendung scheitern aber nicht an Fragen zur Aufbereitungstechnik, sondern am Mangel eines rechtlichen Rahmens sowie an der Akzeptanz auf Nutzerseite“, erklärt Prof. Müller-Czygan.

