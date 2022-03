Die Wasserversorgung in Bayern bleibt kleinteilig, und die Bandbreite der Wasserentgelte in Bayern ist weiter hoch. Zu diesem Ergebnis kommt das Beratungsunternehmen Rödl & Partner aus Nürnberg in seinen jetzt vorgelegten zehn Thesen zu Wasserentgelten in Bayern. Demnach werden mit Stand Anfang Februar 2022 für 2.008 Kommunen insgesamt 2.391 Entgelte von 1.705 Versorgern online veröffentlicht. Der Preis- und Gebührenatlas der Wasserversorgung in Bayern wurde 2022 zum zweiten Mal aktualisiert.

Nach den Angaben des Beratungsunternehmens setzen mehr Versorger auf eine vollständige Publikation der Wasserentgelte im Internet, ihr Anteil liegt bei 95,11 Prozent, nach 94,75 Prozent im Vorjahr. Die Online-Verfügbarkeit von Wasserentgelten verbleibt weitestgehend auf Vorjahresniveau, so werden bei 230 Wasserversorgern keine Wasserentgelte online veröffentlicht (Vorjahr 236).

Die von den Wasserversorgern veröffentlichten Entgelte sind laut dem Preis- und Gebührenatlas überwiegend mehr als vier Jahre gültig. So liegt in 50,47 Prozent der Fälle die letztmalige Anpassung der Wasserentgelte länger als vier Jahre zurück, sechs Versorger weisen online sogar noch Entgelte in DM aus. In 2.244 Fällen erfolgt die Abrechnung der Leistung mittels öffentlich-rechtlicher Gebühren, 147 mal werden privatrechtliche Wasserentgelte erhoben, heißt es weiter. Die Tendenzen zur Anpassung der Wasserentgelte seien eher gering. In 54 Fällen (2,26 Prozent) haben Wasserversorger seit dem 1. Januar 2021 Anpassungen der Wasserentgelte online veröffentlicht.

Ein „typischer” Haushalt zahlt in Bayern von 49,62 Euro bis 987,36 Euro pro Jahr für Trinkwasser. Dabei wird von einem Vierpersonenhaushalt (im Einfamilienhaus) mit einem Verbrauch von 192 m³ pro Jahr ausgegangen. Der durchschnittliche Wasserverbrauch in Bayern beträgt den Angaben zufolge 48 m³ je Einwohner im Jahr.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.