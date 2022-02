Bayerische SPD-Fraktion fordert umfassenden Hochwasser-Check

Die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag fordert eine Überprüfung der Situation und Maßnahmen des Hochwasserschutzes in Bayern. „Wir brauchen dringend einen umfassenden Hochwasser-Check für Bayern in allen Bereichen“, sagte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn am Dienstag. Von Brunn beruft sich dabei auf die Empfehlungen eines von der Fraktion beauftragten Gutachtens von Professor Markus Disse vom Lehrstuhl für Hydrologie und Flussgebietsmanagement der TU München. Als erstes müssten die Warn- und Meldeketten geprüft werden.

Hochwasser- sowie Sturzflut-Szenarien sollten klar an die Bürgerinnen und Bürger vor Ort kommuniziert und zusammen mit den Rettungskräften regelmäßig geübt werden. Die kritische Infrastruktur sei regelmäßig auf ihren Hochwasserschutz zu überprüfen.

Außerdem müsste der Schutz vor Überschwemmungen viel stärker bei der Bauplanung und jedem einzelnen Bauprojekt berücksichtigt sein. Aufgrund der Klimaerhitzung seien bis zu einem Fünftel der Wohngebiete und Gewerbeflächen sowie der Infrastruktur hochwasser- oder sturzflutgefährdet. Die Staatsregierung müsse die Mittel für den Wasserrückhalt in der Fläche sowohl in Städten und Gemeinden als auch in der Land- und Forstwirtschaft deutlich erhöhen.

