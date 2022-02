BUND Baden-Württemberg klagt gegen Erweiterung eines Mega-Kuhstalls

Der BUND Baden-Württemberg klagt aus Gründen des Gewässerschutze gegen die Erweiterung eines Mega-Kuhstalls. Da das Landratsamt Ostalbkreis die Umweltauswirkungen insbesondere durch Nitrat bei der Genehmigung zur Erweiterung der Rinderhaltung in Ellwangen im Ostalbkreis nicht ausreichend berücksichtigt habe, klagt der BUND gegen das Land, teilte der Umweltverband mit.

Gegenstand der Klage beim Verwaltungsgericht Stuttgart sei die ausgestellte Genehmigung zur Erweiterung des Kobeleshofes, einem großen Rinderstall in Ellwangen. Der Umweltverband wirft dem Landratsamt Ostalbkreis vor, die Erweiterung im Frühjahr 2020 genehmigt zu haben, ohne die erforderlichen Umweltprüfungen vorgenommen zu haben.

So hätte die Behörde bereits in der Vorprüfung der Umweltverträglichkeit nicht untersucht, ob die beantragte Änderung zu einer relevanten Grundwasserverschlechterung durch Nitrat erheblich beitragen könne. Dabei hätte sie neben den Auswirkungen der Gülle auch die Folgen von Silage auf Abwässer und die Luft ins Auge fassen müssen. Durch die erhöhte Menge an Stickstoff seien zudem erhebliche Folgen für die nahen Biotope zu erwarten, was die Behörde ebenfalls nicht untersucht hätte.

