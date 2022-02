BUND Hessen mit Wasserwirtschaftlichem Fachplan des Umweltministeriums unzufrieden

Der hessische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND Hessen) begrüßt, dass Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) mit der Vorlage des Wasserwirtschaftlichen Fachplans die Aufmerksamkeit auf eines der größten Probleme im Zuge des Klimawandels lenkt, sieht jedoch Nachbesserungsbedarf bei der Wasserpolitik des Landes. Vor allem die Wälder im Hessischen Ried seien weiterhin stark bedroht. Unzufrieden sei der BUND mit den bisher bekannten Inhalten des Plans, erklärte Thomas Norgall, der stellvertretende Geschäftsführer des BUND Hessen.

„Ein Weiter so darf es in der Wasserpolitik nicht geben. Das Land muss künftig eine deutliche Steuerungsrolle übernehmen, damit wir nicht im Wassernotstand landen. Zur Finanzierung der nötigen Maßnahmen muss umgehend der so genannte „Wasserpfennig“ wieder eingeführt werden. Notwendig ist auch die Kapazitätserweiterung zur Infiltration von aufbereitetem Rhein- und Mainwasser in die Grundwasserleiter, um die potenziellen Grundwasserfördermengen zu erhöhen und die Grundwasserspiegel unter den schwer geschädigten Wäldern im Hessischen Ried gemäß der einstimmigen Empfehlung des Runden Tisches anzuheben“, so Norgall.

Der „Wasserpfennig“ werde in 13 der 16 Bundesländer erhoben. Rechtsgrundlage sei das Verursacherprinzip, das in der Wasserrahmen-Richtlinie der EU enthalten sei. Hessen hatte den „Wasserpfennig“ 2003 unter rot-grün als Zweckgebundene Abgabe eingeführt, anschließend in der Amtszeit von Roland Koch (CDU) aber auslaufen lassen.

Des Weiteren verweist der BUND Landesverband auf eine Empfehlung des Runden Tisches Hessisches Ried, die auf eine Anhebung des Grundwasserstandes (über den derzeit maßgeblichen Grundwasserbewirtschaftungsplan hinaus) abhebt mit Schutzmaßnahmen für Siedlungen und Landwirtschaft.

