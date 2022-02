BUND M-V fordert geringeren Düngereinsatz in der Landwirtschaft

Im Streit um die Vorschriften beim Düngen in Mecklenburg-Vorpommern hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) die konventionell wirtschaftenden Landwirte im Land zum Umsteuern aufgefordert.

„Die Bauern müssen weniger düngen oder auf Ökolandbau umstellen, damit weniger Nitrat in die Böden, das Grundwasser, unsere Moore, Flüsse, Seen und Meere gelangt“, erklärte BUND-Agrarexperte Burkhard Roloff Ende Januar. Für die häufige Überschreitung von Grenzwerten trage vor allem die Landwirtschaft Verantwortung.

Roloff reagierte damit auf die Protestaktion von Bauern, die mit mehreren Hundert Traktoren nach Schwerin gefahren waren, um gegen die Landesdüngeverordnung zu demonstrieren.

Backhaus: Diese Stoffe haben im Grundwasser nichts zu suchen

Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) zeigte Verständnis für die Proteste der Landwirte, wies aber erneut den Vorwurf der Willkür bei den Vorgaben zum Düngemanagement zurück. In Mecklenburg-Vorpommern werde das Grundwasser über 552 Messstellen kontinuierlich kontrolliert; dabei werde eine zu hohe Konzentration von Nitrat gemessen. Auch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln würden im Grundwasser festgestellt. „Das sind Fakten. Und es ist das Gegenteil von Willkür, wenn wir sagen, diese Stoffe haben im Grundwasser nichts zu suchen“, so der Minister. (EUWID/dpa)

